Трамп требует у Путина встретиться с Зеленским. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на российские СМИ.
Смотрите также Путин заявил, что достиг общего языка с Трампом об окончании войны в Украине
Обещал ли Путин встретиться с Зеленским?
По словам Ушакова, во время предыдущих контактов между Путиным и президентом США, а также на встрече на Аляске, действительно обсуждалась идея повысить уровень делегаций в переговорах Киева и Москвы.
Но американцы нам сказали, что они тоже между собой подумают по этому вопросу, а потом выйдут с какими-то конкретными предложениями,
– отметил он.
Помощник Путина подчеркнул, что информация в медиа о якобы подготовке трехстороннего саммита не соответствует тем договоренностям, которые на самом деле обсуждались.
"Сейчас говорят о трехсторонней встрече, о встрече Путина с Зеленским. Но конкретно это – насколько я знаю, между Путиным и Трампом об этом договоренности не было", – резюмировал Ушаков.
Какие заявления Путин сделал во время своего визита в Китай?
- Глава Кремля цинично заявил, что "кризис" в Украине возник "не в результате нападения России", а из-за якобы спровоцированного Западом госпереворота в Киеве.
- Среди якобы причин войны он также назвал попытки Запада "втянуть Украину в НАТО".
- Он заявил о достижении договоренностей с Трампом об окончании войны в Украине