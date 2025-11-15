Не стоит исключать, что в Кремле возникли серьезные разногласия. Об этом в эфире 24 Канала рассказал политолог Тарас Загородний, добавив, что Лавров может хотеть просто исчезнуть с политической арены.

О чем свидетельствует "исчезновение" Лаврова?

Несмотря на все преступные действия Лаврова, все-таки надо признать, что он является профессиональным дипломатом с большим опытом. Поэтому хорошо понимает, что делает и как это выглядит.

Он не может не понимать, что когда переходит на личности, то будут последствия. Его заявления о "подковерных докладах" и сорванной встрече Трампа и Путина точно были личными. Вероятно, тогда он перешел черту.

Обратите внимание! Сергей Лавров заявил, что переговоры на уровне президентов сорвались из-за того, что Трамп "получал подковерные доклады". Он подчеркнул, что Россия была готова к саммиту.

Борьба внутри Кремля усиливается, во всем обвинили Лаврова, но понятно, что он говорит только то, что говорит Путин. Вопрос в том, мог ли Лавров подать все резче, чем планировалось. Скорее всего, да.

Напряжение растет. Всем становится понятно, что Россия летит в бетонную стену и не имеет возможности продолжать это дальше. Ее выбрасывают с нефтяных рынков, что может стать концом для государства,

– подчеркнул политолог.

Дальше все будет становиться только хуже, напряжение по перераспределению собственности также увеличилось, неизвестно, что будет дальше. Возникают сомнения, нужно ли поддерживать режим Путина. Если сравнивать с 2024 годом, то ситуация значительно усложнилась.

На это также повлияли удары Украины по российским объектам. Они приобрели большую интенсивность. В Кремле все чаще возникают вопросы, что делать дальше.

Что известно о возможном конфликте Путина и Лаврова?