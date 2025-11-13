Журналист расследовательского проекта "Система" Андрей Сошников в эфире 24 Канала объяснил, что отсутствие Лаврова на заседании не является определяющим. В то же время его отстранение от международных делегаций может свидетельствовать об изменении внутреннего баланса сил и, что Путин временно "убирает" старых игроков со сцены.

Отсутствие Лаврова в делегациях

Сергей Лавров, который более 20 лет возглавляет российский МИД, впервые не получил право представлять страну на двух международных саммитах. По протоколу, именно министр иностранных дел должен возглавлять такие делегации, поэтому изменение стало заметным сигналом в дипломатических кругах. Это свидетельствует о вероятной переоценке ролей внутри кремлевской вертикали.

То, что Лавров не возглавляет две российские делегации на ближайших саммитах, действительно важно. Министр по статусу должен представлять страну на таких мероприятиях,

– отметил журналист.

Такие кадровые решения могут свидетельствовать о постепенном изменении конфигурации власти. Кремль может готовить замену министру, который стал символом агрессивной дипломатии России и потерял эффективность в международном общении.

Свидетельствует ли отсутствие на Совбезе о конфликте с Путиным?

В Кремле уверяют, что отсутствие Сергея Лаврова на последнем заседании Совета безопасности не имеет политического подтекста. Российские чиновники часто пропускают такие встречи из-за командировок или отпусков, и это не всегда означает опалу. В самом Совбезе нередко обсуждают технические или второстепенные вопросы, не требующие присутствия всех постоянных членов.

На заседаниях Совета безопасности бывает присутствует лишь две трети состава, поэтому отсутствие кого-то из министров – обычная практика,

– объяснил Сошников.

Внимание стоит обращать не на формальное участие во встречах, а на реальное влияние в системе принятия решений. Именно потеря позиций в делегациях, а не пропуск одного заседания, является более показательным признаком изменений в кремлевских отношениях.

Сергей Лавров остается одним из старейших представителей российского правительства. За более чем два десятилетия он превратил МИД из относительно дипломатического учреждения в ключевой инструмент агрессивной политики Москвы. Однако сейчас Кремль может искать новые лица, чтобы изменить риторику и продемонстрировать готовность к "гибким" переговорам с заграницей.

Возможно, сейчас в Кремле просто меняют колоду. Лаврова, как жесткого переговорщика, временно отправляют в запас, чтобы заменить его людьми без репутации конфликтных дипломатов,

– отметил Сошников.

В российском правительстве периодически происходят перестановки, тогда как главное лицо, Путин, остается неизменным. Министры приходят и уходят, и, похоже, наступил момент, когда изменения может претерпеть и Лавров.

Такие процессы свидетельствуют, что даже приближенные к президенту чиновники не имеют стабильных гарантий. Кремль сохраняет систему, в которой любой может быть отстранен, как только перестает быть полезным для ее политических целей.

