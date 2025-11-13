Однако итальянская газета Corriere della Sera, которой он дал интервью, отказалась публиковать текст. Поэтому ответы министра пришлось цитировать пропагандистскому агентству ТАСС, передает 24 Канал.

Что снова заявил Лавров?

По словам министра, Россия продолжает выполнять цели так называемой "СВО" и бороться с "нацизмом" в Украине. Оккупанты якобы действуют максимально ответственно и бьют исключительно по военным объектам.

В то же время в стране-агрессоре надеются, что США воздержатся от шагов, которые могут вывести конфликт на новый уровень эскалации. В частности, сначала администрация Трампа якобы призывала к диалогу, учитывая позицию российской стороны.

Президент США Дональд Трамп получал "подковерные доклады", в результате чего встреча в Будапеште сорвалась: американский лидер или перенес, или отменил саммит,

– убеждает Лавров.

Он также отметил, что Россия готова и к российско-американскому саммиту в Венгрии, и к контактам с Европой, если там пройдет "русофобское остервенение".

К слову, на этот раз глава МИД страны-агрессора выдал порцию обвинений в сторону Европы, где одновременно якобы отмирает чувство патриотизма и верности родине, возрождается нацизм и продолжается подготовка к будущей войне. Более того, именно некоторые европейские государства, по мнению Лаврова, пытаются подорвать позицию администрации Трампа по Украине.

Когда возможно окончание войны в Украине?