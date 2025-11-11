Для этого президент США будет иметь два этапа. Политолог и исполнительный директор Международной ассоциации малых общин Алексей Буряченко озвучил 24 Каналу мнение, что это или период до Рождества, или конец зимы – начало весны 2026 года.

Какой из вариантов более реальный?

Алексей Буряченко отметил, что об этом свидетельствует активность министра иностранных дел России Сергея Лаврова. Возможно, россияне после смены руководителя делегации полетят на саммит G20 в ЮАР вести какие-то неформальные коммуникации. Нельзя этого исключать. Ведь Россия сделала огромное количество ошибок относительно США.

Есть два этапа определенных политических возможностей и для нас, и для Трампа в завершении горячей фазы войны. Первый – до Рождества, когда будут пробовать дожимать Путина. Я убежден, что остаются шансы на начало реального переговорного процесса,

– предположил он.

По словам политолога, санкции, которые Дональд Трамп ввел относительно "Роснефти" и "Лукойла", сейчас действуют больше превентивно. Реально они начинают действовать с 21 ноября. Однако уже в середине декабря политика в США "уйдет на каникулы". Возможно, Владимир Путин не почувствует давление санкций настолько, чтобы полностью пойти на условия Трампа.

Чем ближе к Рождеству, тем более обозримым представляется именно второй горизонт таких политических решений, который больше ориентирован на 2026 год. Трудно сказать, будет ли это конец зимы, или все-таки весна. Многое будет зависеть от ситуации на поле боя,

– считает исполнительный директор Международной ассоциации малых общин.

Если Россия продолжит ядерную эскалацию или даже реально проведет какие-то учения, это запустит дополнительную консолидацию вокруг помощи Украине, а значит, что вокруг сужения возможностей для России. Это ускорит соответствующие процессы. Однако сейчас сложно спрогнозировать, когда именно Путина заставят сесть за стол переговоров.

