Соответствующее заявление он сделал в комментарии журналистам в Белом доме, пишет 24 Канал. В то же время американский лидер в очередной раз напомнил о своих миротворческих достижениях.

Что сказал Трамп о помощи Украине?

Общаясь с представителями СМИ, американский президент заявил, что уже выиграл "восемь войн", а также заверил, что "разберется" с войной в Украине, отметив, что она якобы уже не угрожает миру.

Отдельно в этом контексте Дональд Трамп также заявил, что Соединенные Штаты больше не тратят свои деньги на финансирование Украины, а наоборот получают средства путем продажи своего вооружения НАТО.

Посмотрите на вред, который Россия и Украина причинили нам как стране. Мы потратили 350 миллиардов долларов. Мы больше не тратим деньги. Теперь они платят нам через НАТО,

– сказал он.

Отметим, что очевидно речь идет о программе PURL (Prioritized Ukraine Requirements List), согласно которой, партнеры финансируют закупку американского вооружения на основе приоритетного списка запросов Украины.

Кроме вышеупомянутого, Дональд Трамп также в очередной раз заявил, что если бы он занимал пост президента США в 2022 году, то есть вместо своего предшественника Джо Байдена, то война России против Украины никогда бы не началась.

Какова ситуация с помощью Украине путем PURL?