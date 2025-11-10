Об этом в комментарии в комментарии Общественному рассказал представитель НАТО, передает 24 Канал.

Как программа PURL обеспечивает Украину оружием?

По данным источников, союзники продолжают финансировать новые пакеты помощи и готовят дополнительные обязательства.

Первые четыре пакета общей стоимостью около 2 миллиардов долларов уже профинансированы, в частности речь идет о поддержке, предоставленную Нидерландами (4 августа); Данией, Норвегией и Швецией (5 августа); Германией (13 августа); и Канадой (24 августа).

Кроме уже профинансированных пакетов PURL, ряд союзников работает над дополнительными обязательствами,

– сказал представитель НАТО.

В Альянсе ожидают, что в ближайшее время еще несколько стран объявят о новых пакетах помощи.

Представитель НАТО отметил, что оборудование из первых пакетов уже доставлено, а новые поставки продолжаются без перерывов в реализации программы PURL.

Напомним! Инициатива PURL (Prioritized Ukrainian Requirements List) предусматривает поставки Украине ключевого американского вооружения, которое финансируют европейские союзники и Канада, а координацию доставки осуществляет НАТО через структуру NSATU.

