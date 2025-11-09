Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на The Guardian.
Какой инструмент против дронов Франция поставляет Украине?
В издании объяснили, что в рыболовных портах вдоль бретонского побережья Франции отработанные рыболовные сети накапливаются вдоль прибрежных причалов. Срок службы глубоководной сети составляет от 12 до 24 месяцев, после чего она изнашивается и ее уже не отремонтировать. До недавнего времени примерно 800 тонн сетей, ежегодно списываемых, были проблемой.
Бретонская благотворительная организация Kernic Solidarités направила две партии сеток общей длиной 280 километров в Украину для защиты военных и гражданских вдоль передовой, где бои самые ожесточенные.
За последние два года война мутировала. Раньше мы даже и не думали о дронах, а теперь – это война дронов,
– говорит Кристиан Абазиу, ответственный за логистику в Kernic Solidarités.
Он заметил, что сначала их использовали врачи для защиты медицинских лагерей вблизи передовой, но теперь сетками укрывают дороги, мосты, входы в больницы.
Представители компании говорят, что когда они узнали, что Украине нужны сетки, рыболовное сообщество отреагировало быстро.
Рыболовные сети натягивают между столбами, чтобы создать туннели из сетки, или используют для прикрытия окопов и техники. Украинские подразделения также снаряжают некоторые свои дроны кусками сетки, чтобы сбрасывать их на вражеские аппараты.
Как разные страны помогают Украине во время войны?
Известно, что Эстония выделит 3 миллиона евро на спутниковые системы Starlink для Украины, а также обсудила с Украиной укрепление противовоздушной обороны и производство дронов.
Министр обороны Украины Денис Шмыгаль также отметил участие Эстонии в программе закупки американского оружия для Украины через инициативу PURL.
Кроме того, СМИ сообщили, что Великобритания передала Украине новую партию ракет Storm Shadow для ударов по России перед зимой. Это оружие уже использовалось украинскими военными для ударов по России.