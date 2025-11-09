Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на The Guardian.

Какой инструмент против дронов Франция поставляет Украине?

В издании объяснили, что в рыболовных портах вдоль бретонского побережья Франции отработанные рыболовные сети накапливаются вдоль прибрежных причалов. Срок службы глубоководной сети составляет от 12 до 24 месяцев, после чего она изнашивается и ее уже не отремонтировать. До недавнего времени примерно 800 тонн сетей, ежегодно списываемых, были проблемой.

Бретонская благотворительная организация Kernic Solidarités направила две партии сеток общей длиной 280 километров в Украину для защиты военных и гражданских вдоль передовой, где бои самые ожесточенные.

За последние два года война мутировала. Раньше мы даже и не думали о дронах, а теперь – это война дронов,

– говорит Кристиан Абазиу, ответственный за логистику в Kernic Solidarités.

Он заметил, что сначала их использовали врачи для защиты медицинских лагерей вблизи передовой, но теперь сетками укрывают дороги, мосты, входы в больницы.

Представители компании говорят, что когда они узнали, что Украине нужны сетки, рыболовное сообщество отреагировало быстро.

Рыболовные сети натягивают между столбами, чтобы создать туннели из сетки, или используют для прикрытия окопов и техники. Украинские подразделения также снаряжают некоторые свои дроны кусками сетки, чтобы сбрасывать их на вражеские аппараты.

