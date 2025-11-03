Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Bloomberg. Ракеты могут использоваться для ударов по России.
Что известно о поставках новой партии Storm Shadow?
В то время, когда Россия постоянно получает новые санкции, западные партнеры продолжают поддерживать Украину. Это своеобразный сигнал Владимиру Путину о том, что военная помощь будет предоставляться дольше, чем Кремль сможет поддерживать свою военную экономику.
Великобритания уже передала Украине новую партию высокоточных ракет воздушного базирования с дальностью полета более 250 километров.
Президент США вновь отрицает возможность в ближайшее время предоставить Украине Tomahawk, а вот европейские лидеры дают Силам обороны возможность защищаться от врага.
Storm Shadow уже помогали украинским военным наносить удары по России. Один из подтвержденных случаев применения этих ракет британского производства – это удар по одному из химических заводов, когда российская противовоздушная оборона не смогла сбить эти цели.
Стоит отметить! Storm Shadow летят близко к местности на высоких скоростях, используя навигацию. Впервые эти высокоточные ракеты применили по военным целям в России, когда тогдашний президент Джо Байдена одобрил ограничения на использование Киевом оружия для ударов по России.
Какое оружие Украина недавно получила от партнеров?
Президент Владимир Зеленский отметил, что Украина получила новые системы Patriot от Германии. ПВО, вероятно, уже прибыла в Украину, однако неизвестно, сколько систем на этот раз передали партнеры.
Для противодействия российским КАБам Украина может закупить у Швеции от 100 до 150 новых истребителей Gripen. Соответствующее соглашение уже подписано и уже в следующем году первые самолеты могут появиться на вооружении Воздушных Сил. Пилотов готовят к работе с Gripen.
Несмотря на то, что Дональд Трамп точно не говорит о своих намерениях передать, или нет, ракеты Tomahawk, Пентагон разрешил Белому дому поставлять это оружие Украине.