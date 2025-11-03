Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Bloomberg. Ракеты могут использоваться для ударов по России.

Что известно о поставках новой партии Storm Shadow?

В то время, когда Россия постоянно получает новые санкции, западные партнеры продолжают поддерживать Украину. Это своеобразный сигнал Владимиру Путину о том, что военная помощь будет предоставляться дольше, чем Кремль сможет поддерживать свою военную экономику.

Великобритания уже передала Украине новую партию высокоточных ракет воздушного базирования с дальностью полета более 250 километров.

Президент США вновь отрицает возможность в ближайшее время предоставить Украине Tomahawk, а вот европейские лидеры дают Силам обороны возможность защищаться от врага.

Storm Shadow уже помогали украинским военным наносить удары по России. Один из подтвержденных случаев применения этих ракет британского производства – это удар по одному из химических заводов, когда российская противовоздушная оборона не смогла сбить эти цели.

Стоит отметить! Storm Shadow летят близко к местности на высоких скоростях, используя навигацию. Впервые эти высокоточные ракеты применили по военным целям в России, когда тогдашний президент Джо Байдена одобрил ограничения на использование Киевом оружия для ударов по России.

Какое оружие Украина недавно получила от партнеров?