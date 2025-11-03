Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Bloomberg. Ракеты могут использоваться для ударов по России.

Что известно о поставках новой партии Storm Shadow?

В то время, когда Россия постоянно получает новые санкции, западные партнеры продолжают поддерживать Украину. Это своеобразный сигнал Владимиру Путину о том, что военная помощь будет предоставляться дольше, чем Кремль сможет поддерживать свою военную экономику.

Великобритания уже передала Украине новую партию высокоточных ракет воздушного базирования с дальностью полета более 250 километров.

Президент США вновь отрицает возможность в ближайшее время предоставить Украине Tomahawk, а вот европейские лидеры дают Силам обороны возможность защищаться от врага.

Storm Shadow уже помогали украинским военным наносить удары по России. Один из подтвержденных случаев применения этих ракет британского производства – это удар по одному из химических заводов, когда российская противовоздушная оборона не смогла сбить эти цели.

Стоит отметить! Storm Shadow летят близко к местности на высоких скоростях, используя навигацию. Впервые эти высокоточные ракеты применили по военным целям в России, когда тогдашний президент Джо Байдена одобрил ограничения на использование Киевом оружия для ударов по России.

Какое оружие Украина недавно получила от партнеров?

  • Президент Владимир Зеленский отметил, что Украина получила новые системы Patriot от Германии. ПВО, вероятно, уже прибыла в Украину, однако неизвестно, сколько систем на этот раз передали партнеры.

  • Для противодействия российским КАБам Украина может закупить у Швеции от 100 до 150 новых истребителей Gripen. Соответствующее соглашение уже подписано и уже в следующем году первые самолеты могут появиться на вооружении Воздушных Сил. Пилотов готовят к работе с Gripen.

  • Несмотря на то, что Дональд Трамп точно не говорит о своих намерениях передать, или нет, ракеты Tomahawk, Пентагон разрешил Белому дому поставлять это оружие Украине.