Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на украинского президента Владимира Зеленского. Он поблагодарил Берлин за помощь.

Что известно о возможной помощи от Германии?

Президент Украины сообщил об усилении компонента систем Patriot в противовоздушной обороне страны. Он выразил за это благодарность Германии и лично канцлеру Фридриху Мерцу за "совместный шаг для защиты".

По его словам, соответствующее усиление противовоздушной обороны готовили в течение определенного времени. Владимир Зеленский отметил, что все достигнутые договоренности удалось выполнить. Он поблагодарил всех за помощь.

Российские удары с воздуха – это главная ставка Путина в этой войне, именно террором он хочет компенсировать неспособность достичь своих безумных целей на земле. Поэтому каждое усиление нашей противовоздушной обороны буквально приближает нас к завершению войны, которого мы все ждем. Чем меньше будет удаваться России, тем большим будет ее мотив завершить войну,

– написал он.

Также президент добавил, что Украина продолжает сотрудничество с партнерами для построения надежной системы ПВО, способности которой смогут гарантировать безопасность и для партнеров страны, когда это потребуется.

"Переговоры о дальнейших совместных шагов на усиление ПВО продолжаются как на уровне правительств, так и непосредственно с производителями необходимых систем. Будут и дальнейшие результаты", – резюмировал украинский лидер.

Что этому предшествовало?