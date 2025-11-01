Киеву уже сейчас нужно не менее 10 систем ПВО Patriot. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на организацию German Aid to Ukraine.

Что известно о немецких Patriot для Украины?

Поставка двух установок MIM-104 Patriot из резервов Бундесвера уже почти завершена. Отмечается, что передача происходит при финансовой поддержке Дании, Литвы и Норвегии.

23 октября президент Владимир Зеленский обратился к европейским партнерам с предложением пересмотреть очередность предоставления комплексов Patriot, отметив, что некоторые государства, которые уже получили эти системы, не используют их настолько активно, как это делает Украина. Он подчеркнул, что Киев готов принять системы ПВО уже сейчас, а после своей очереди - вернуть или заменить их на другие.

Глава МИД Андрей Сибига отметил, что Украине сейчас необходимо по меньшей мере 10 таких систем.

