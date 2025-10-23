Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на обращение главы государства к участникам заседания Европейского совета.
Что предлагает Зеленский Европе?
Зеленский выразил просьбу к Европе быть активными в вопросах противовоздушной обороны Украины.
Сейчас есть список из стран, которые ожидают от нас поставок Patriot. Президент попросил уступить место страны, которым пока не нужно защищаться от ракет и дронов.
Мы говорили с правительством США и оборонными компаниями о системах Patriot. Даже если мы оплатим системы, даже если мы оплатим эти ракеты, Европа оплатит, все равно есть список ожидания и есть страны впереди нас в очереди. А у некоторых стран системы Patriot уже есть, но, к счастью, им не нужно их использовать так, как нам,
– сказал Зеленский.
Он предложил изменить порядок: если Украина получит системы сейчас, то она будет готова вернуть их или заменить, когда наступит ее очередь.
"Поэтому прошу вас быть гибкими относительно наших потребностей в противовоздушной обороне – во время войны спасение жизней должно быть основным приоритетом. А поддержка в сфере противовоздушной обороны должна быть действительно общим европейским делом – когда все в Европе помогают кому-то одному, выигрывает вся Европа", – подытожил президент.
Что известно о Patriot для Украины?
20 октября Зеленский подтвердил, что Украина готовит контракт на 25 систем ПВО Patriot. Поставки будут идти ежегодно по несколько единиц.
Эти комплексы обойдутся Украине ориентировочно в 46 миллиардов долларов. Финансировать закупки будут из замороженных российских активов.
В эфире 24 Канала председатель "Института Американистики" Владислав Фарапонов заметил, что благодаря вниманию медиа Трампу таки придется до конца 2025 года передать часть систем.