Начальник управления коммуникаций Командования Воздушных Сил ВСУ Юрий Игнат рассказал о работе ЗРК Patriot во время атаки. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на его комментарий в эфире телемарафона.

Какую роль сыграл Patriot во время массированной атаки на энергетику?

Игнат отметил, что в ночь на 10 октября Россия запустила на Украину много баллистики. С помощью системы Patriot удалось перехватить один из "Кинжалов" и 4 баллистические ракеты.

По мнению чиновника, Patriot является хорошей системой, которая способна перехватывать баллистику. Однако радиус, в котором он может работать по баллистическому вооружению, является небольшим – это лишь несколько десятков километров, примерно до 25.

Именно поэтому для того, чтобы государство могло закрыть по крайней мере областные центры или объекты критической инфраструктуры, нужно гораздо больше таких систем. Сейчас, когда Россия атакует Украину большим количеством баллистики, украинским Воздушным силам не удается перехватывать достаточное количество баллистики.

Российская атака на Украину: коротко о главном