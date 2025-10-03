Авиационный эксперт Константин Криволап в эфире 24 Канала объяснил, что эффективность ПВО определяет не одна система, а сочетание технологий и решений. Он подчеркнул, что сейчас даже ведущие государства ищут оптимальные средства борьбы с такими угрозами.

Смотрите также Готовиться ли Украине к блэкаутам и чего дальше ждать от атак России – анализ экспертов

Какие системы ПВО могут противодействовать баллистике?

Системы противовоздушной обороны разных стран пока не имеют универсального решения для уничтожения баллистики. Главный вызов заключается в том, чтобы алгоритмы ПВО действовали быстрее изменяющихся траекторий ракет, которые запускают россияне.

Это очень сложные вещи, очень скоростные, автоматизированные, алгоритмизированные, и до сих пор не нашлось эффективной системы для такого перехвата у других стран,

– объяснил авиационный эксперт.

Он пояснил, что Patriot разрабатывали еще в 90-х годах, и несмотря на свой возраст система до сих пор показывает эффективность. В то же время появились современные решения, в частности израильская "Праща Давида", которая работает на больших расстояниях и стоит дешевле.

Она работает почти вдвое дальше и втрое дешевле, но израильтяне до сих пор не поставляли ее никому, кроме Финляндии,

– отметил Криволап.

Специалист подчеркнул, что важным фактором является и политические ограничения. Поставка таких систем возможна только с согласия США, которые владеют половиной компании-производителя. Это означает, что для Украины вопрос доступа к новейшим средствам ПВО будет зависеть не только от потребностей на поле боя, но и от международных решений союзников.

Что известно о ПВО "Праща Давида":