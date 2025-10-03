Авіаційний експерт Костянтин Криволап в ефірі 24 Каналу пояснив, що ефективність ППО визначає не одна система, а поєднання технологій і рішень. Він підкреслив, що нині навіть провідні держави шукають оптимальні засоби боротьби з такими загрозами.

Які системи ППО можуть протидіяти балістиці?

Системи протиповітряної оборони різних країн поки не мають універсального рішення для знищення балістики. Головний виклик полягає в тому, щоб алгоритми ППО діяли швидше за змінні траєкторії ракет, які запускають росіяни.

Це дуже складні речі, дуже швидкісні, автоматизовані, алгоритмізовані, і досі не знайшлося ефективної системи для такого перехоплення в інших країн,

– пояснив авіаційний експерт.

Він пояснив, що Patriot розробляли ще у 90-х роках, і попри свій вік система досі показує ефективність. Водночас з'явилися сучасніші рішення, зокрема ізраїльська "Праща Давида", яка працює на більших відстанях і коштує дешевше.

Вона працює майже вдвічі далі й утричі дешевша, але ізраїльтяни до цього часу не постачали її нікому, крім Фінляндії,

– зауважив Криволап.

Фахівець підкреслив, що важливим фактором є й політичні обмеження. Постачання таких систем можливе лише за згоди США, які володіють половиною компанії-виробника. Це означає, що для України питання доступу до новітніх засобів ППО залежатиме не лише від потреб на полі бою, а й від міжнародних рішень союзників.

Що відомо про ППО "Праща Давида":