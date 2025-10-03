Авіаційний експерт Костянтин Криволап в ефірі 24 Каналу пояснив, що ефективність ППО визначає не одна система, а поєднання технологій і рішень. Він підкреслив, що нині навіть провідні держави шукають оптимальні засоби боротьби з такими загрозами.
Які системи ППО можуть протидіяти балістиці?
Системи протиповітряної оборони різних країн поки не мають універсального рішення для знищення балістики. Головний виклик полягає в тому, щоб алгоритми ППО діяли швидше за змінні траєкторії ракет, які запускають росіяни.
Це дуже складні речі, дуже швидкісні, автоматизовані, алгоритмізовані, і досі не знайшлося ефективної системи для такого перехоплення в інших країн,
– пояснив авіаційний експерт.
Він пояснив, що Patriot розробляли ще у 90-х роках, і попри свій вік система досі показує ефективність. Водночас з'явилися сучасніші рішення, зокрема ізраїльська "Праща Давида", яка працює на більших відстанях і коштує дешевше.
Вона працює майже вдвічі далі й утричі дешевша, але ізраїльтяни до цього часу не постачали її нікому, крім Фінляндії,
– зауважив Криволап.
Фахівець підкреслив, що важливим фактором є й політичні обмеження. Постачання таких систем можливе лише за згоди США, які володіють половиною компанії-виробника. Це означає, що для України питання доступу до новітніх засобів ППО залежатиме не лише від потреб на полі бою, а й від міжнародних рішень союзників.
Що відомо про ППО "Праща Давида":
Система може перехоплювати балістичні та крилаті ракети, а також безпілотники й літаки. Вона універсальніша та здатна діяти на більшій відстані, ніж Patriot PS-3, однак її реекспорт в Україну вважається неможливим через умови прямого постачання.
За оцінками військових експертів, повний комплекс "Праща Давида" може прикрити від повітряних і ракетних загроз цілу область, як-от Київську. Рішення про передачу таких систем може ухвалити США, а їхня кількість у світі залишається обмеженою.
США дозволили Ізраїлю вперше експортувати систему ППО "Праща Давида". Її придбала Фінляндія, угоду вартістю близько 316 мільйонів євро підписали після вступу країни до НАТО.