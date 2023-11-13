Таку думку 24 Каналу озвучив полковник запасу ЗСУ, військовий експерт, льотчик-інструктор Роман Світан. Раніше Україна просила Ізраїль продати систему ППО "Залізний купол", однак держава не передає зброю для ЗСУ.

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ПРО має три комплекси

Роман Світан зазначив, що ПРО "Праща Давида" – це ізраїльсько-американська розробка, яка складається з трьох окремих комплексів. Туди входить "Залізний купол" малої дальності, який може перехоплювати не тільки ракети, але й снаряди та міни.

Також у ПРО "Праща Давида" входять комплекси "Хец-2" – середньої та великої дальності; "Хец-3" – протибалістичний комплекс.

Ці три комплекси – це ешелонована оборона малої, середньої та великої дальності. Три комплекси перехоплюють всі аеро та балістичні цілі. Якби ми отримали такі комплекси у повному об'ємі, то могли б прикрити, припустимо, Київську область. Одну область такий комплекс прикрив би по всіх рівнях, від малої до великої дальності,

– пояснив він.

Усе б залежало від кількості пускових установок. Особливо щодо "Залізного купола", тому що від кількості установок залежить ширина перехоплення.

Світан про ПРО "Праща Давида": дивіться відео

Оренда систем ППО

За словами полковника запасу ЗСУ, Україна розглядає можливість взяття в оренду комплексів ППО інших держав. Якщо буде політична воля США та інших країн, то це хороший варіант для захисту нашої держави.

Цей варіант розглядається. Щодо ізраїльсько-американських комплексів здебільшого приймають рішення США. Зрозуміло, що Ізраїль бере участь. Якщо вони не погодять, то ніхто передавати не буде. Якщо буде політична воля, то ми отримаємо будь-який комплекс, який є та стоїть на бойовому чергуванні у будь-якій країні НАТО або випускається країнами НАТО,

– сказав Світан.

Чи брала Україна ППО в оренду