ПРО "Праща Давида" придбала Фінляндія за 317 мільйонів євро. Про свій намір отримати ізраїльську систему ПРО країна заявила на наступний день після того, як офіційно стала 31-м членом Альянсу.

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Історична угода

12 листопада гендиректор Міноборони генерал-майор Еял Замір уклав угоду про продаж Фінляндії системи "Праща Давида". Підписання угоди відбулося в штаб-квартирі Міністерства оборони Ізраїлю.

Участь у заході взяли посол Фінляндії в Ізраїлі Ніна Нордстрьом і аташе з питань оборони Фінляндії в Ізраїлі полковник Оула Астельокі.

Довідка: "Праща Давида" ( або "Чарівна паличка") – система ПРО Армії оборони Ізраїлю. Розроблена ізраїльським виробником Rafael Advanced Defense Systems спільно з американським Raytheon. Система призначена для перехоплення ракет і крилатих ракет середньої та великої дальності, випущених в діапазонах від 40 до 300 кілометрів, а також таких новітніх тактично-балістичних ракет, як "Іскандер".

Нагадаємо, що раніше США дали "добро" на продаж Ізраїлем систем "Праща Давида" до Фінляндії, адже вони є спільною розробкою двох країн.

Чи потрібен "Залізний купол" Україні

Від початку повномасштабного вторгнення наша держава потерпає від російських ракетних обстрілів та атак безпілотників. Ще тоді посол України в Ізраїлі закликав країну продати Києву одну з найпотужніших систем ППО "Залізний купол". Втім, Ізраїль принципово не передає нашій державі зброю. І навряд чи передасть, зважаючи на той факт, що сам протистоїть бойовикам ХАМАС і кожна ракета для нього має значення.

Також, на думку експертів, "Залізний купол" може не підійти Україні. Адже її площа у 27 разів більша за площу Ізраїлю. Батарея з трьох пускових установок "Залізного купола" здатна прикрити площу в 150 квадратних кілометрів. Отже, Україні для захисту своїх прикордонних з Росією територій потрібні будуть десятки, якщо не сотні комплексів. А це 50 мільйонів доларів за батарею з 3 пускових і 50 000 – 90 000 доларів за ракету.

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