Проте в Україні вже є досвід, як долати наслідки російських атак та приводити енергосистему до ладу. Цьогоріч росіяни наростили кількість повітряних засобів для ударів, та за правильної підготовки катастрофи можна уникнути. Експерти для 24 Каналу проаналізували, чи вдасться Україні мінімізувати шкоду для енергетичної інфраструктури і що для цього потрібно.

Чи можливий блекаут по всій Україні?

Експерт з енергетичних питань Геннадій Рябцев пояснив, що держава поступово готувалась до можливих труднощів. Відомо, що плани ремонтних робіт, який визначив уряд та Міністерство енергетики, реалізують у визначені терміни. Зокрема, прописано про накопичення 13,2 мільярда кубометра газу у підземних сховищах і закупівлю за імпортом 4,6 мільярда кубометрів газу.

Але стихійне лихо під назвою Росія може унеможливити певні речі для нас, як для споживачів. Наприклад, ми накопичили необхідну кількість газу, але його потрібно й доставити до споживача. Газоперекачувальні та газокомпресорні станції можуть бути під обстрілами. Тоді нам стає все одно, був у сховищах накопичений газ чи ні,

– пояснив експерт.

Отже, якщо ж є запас обладнання особливо вразливого в оператора системи передачі, це не означає, що такий же запас є в оператора розподілу. Також підготовка до захисту від масованих атак на рівні держави та на рівні областей може різнитися. Відтак складно оцінити ступінь підготовки до опалювального сезону всієї електроенергетичної системи в Україні.

"Загалом, я вважаю, що Росії не вдасться занурити всю Україну в темряву. Є всі об'єктивні підставки вважати, що це неможливо. Але у той чи інший момент Росія зможе "запровадити" графіки відключень електрики у певному прифронтовому регіоні. Це вже довели події в Чернігові та районі", – зазначив Рябцев.

Безпека та готовність енергосистеми визначається сукупність багатьох чинників. Якщо на якомусь з елементів логістичного ланцюжка хтось недопрацює – його можуть зруйнувати повністю, додав експерт.

У якому стані зараз українська енергетика?

Директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко зазначив, що попри певні проблеми через останні обстріли, ситуація в енергетичній системі України не є критичною.

Загалом в енергосистемі ситуація нормальна, з огляду на повідомлення Укренерго. Тобто, енергосистема збалансована на сьогодні, але ми бачимо, що в окремих регіонах є локальні проблеми з перебоями освітлення, перебоями електричної енергії,

– зауважив Омельченко.

До того ж станом на сьогодні в України є обладнання та ресурси для відновлення після атак. Відомо, що для цього завезли багато різного обладнання. В Укренерго, оглядаючись на попередній досвід, підготувалися завчасно.

Володимир Омельченко також переконаний, що зараз готовність нашої енергосистеми до опалювального сезону є задовільною. Для цього є запаси вугілля та газу, потужності генерації, які можуть працювати в системі.

Чому масованих атак стане більше?

Військовий експерт Павло Нарожний зауважив, що з погіршенням погодних умов обстріли ставатимуть частішими та подекуди – руйнівнішими. Особлива небезпека якраз стосуватиметься критичної інфраструктури.

Атаки на енергетичну інфраструктуру під час такої погоди будуть ефективнішими з огляду на те, що збивати дрони під час поганої погоди складніше. Насамперед якщо мовиться про дрони. Тому що під час поганої погоди ми обмежено можемо застосовувати літаки. Мовиться про Міг-29, F-16, Як-52 і вертольоти, які підіймають в повітря і збивають російські дрони,

– роз'яснив експерт.

Ще одною складністю під час поганої погоди є застосування мобільних вогневих груп. До слова, саме вони збивають до 40% усіх дронів. Однак коли іде дощ, сніг, вітер, туман – складно побачити "Шахеди" в повітрі. До того ж їх спеціально фарбують у чорний колір, щоб на фоні неба їх не було видно.

"Тобто відсоток "Шахедів", які будуть прилітати, буде збільшуватися під час поганої погоди. Так, з великою ймовірністю під час опалювального сезону кількість атак повинна збільшитись", – наголосив Нарожний.

Водночас варто зауважити, що ворог майже вийшов на свої максимальні виробничі спроможності. Кількісно збільшити виробництво росіянам практично нереально. Вони вже вперлись в обмеження, додав експерт.

Україна знайшла ефективну відповідь на удари по енергетиці

У низці українських областей вже ввели графіки відключень світла через масовані російські атаки. Тенденційно ризики ураження об'єктів критичної інфраструктури зростають восени – взимку. Тож варто готуватись і до посилення обстрілів.

Особливо для прифронтових та прикордонних територій загрози особливо зростають в осінньо-зимовий період. Ворог намагатиметься послабити наші позиції в енергетиці, створити проблеми з тепло-, водо- та газопостачанням,

– зауважив військовий.

Звісно, Україна реагуватиме на підвищену небезпеку масованих атак, однак це не гарантує, що холодний період вдасться прожити без тимчасового вимкнення світла або ж навіть блекаутів. Разом з тим доречно згадати, що у нас вже є напрацьований досвід за попередні роки у питанні подолання подібних криз після російських атак. На думку Мусієнка, занурити всю Україну в темряву на тривалий період Росії як не вдавалося, так і не вдасться.

"На превеликий жаль, ці удари є прогнозованими – про ризики та небезпеки попереджали. Але на відміну від попередніх років, відколи Росія почала бити по об'єктах енергетики, у нас з'явився ще один інструмент. Ми переходимо від реактивної оборони – від лиш посилення ППО – до ударів безпосередньо по російських об'єктах. І це посилює нашу оборону", – наголосив Мусієнко.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський раніше підкреслював: якщо Росія погрожує нам блекаутами, то й сама повинна до них готуватися. Наприкінці вересня, після масованої російської атаки, дрони вдарили по Бєлгородській ТЕЦ, що залишило місцевих без світла. Подібна тенденція, ймовірно, триватиме.

