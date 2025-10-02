Пріоритетним залишається заживлення критичної інфраструктури і комунально-побутових споживачів. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Міненерго.

Де найгірша ситуація після російських ударів по енергетиці?

У відомстві зазначили, що енергетики докладають усіх зусиль, щоб максимально швидко відновити постачання. У пріоритеті – живлення критичних об’єктів інфраструктури та комунально-побутових споживачів.

Внаслідок атак ворожих ударних БПЛА – на ранок є знеструмлені споживачі у кількох областях. Найскладніша ситуація на Сумщині та Чернігівщині. Енергетики роблять усе можливе, щоб якнайшвидше повернути енергопостачання,

– зазначили у Міненерго.

Паралельно тривають ремонтно-відновлювальні роботи на пошкоджених об’єктах енергетичної системи. Станом на 2 жовтня в окремих регіонах діють тимчасові обмеження споживання електроенергії.

"Енергосистема готується до зимового сезону: виконуються ремонтні та модернізаційні роботи на об’єктах, накопичуються необхідні запаси обладнання, посилюється захист ключової інфраструктури", – додали у міністерстві.

Яка ситуація з електропостачанням на Чернігівщині та Сумщині?