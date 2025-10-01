АЕС опинилася у блекауті. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Міненерго.

Росіяни 1 жовтня обстріляли енергетичний об'єкт у Славутичі, що на Київщині. Він забезпечував роботу Чорнобильської АЕС.

Через стрибки напруги без електропостачання опинився Новий безпечний конфайнмент – споруда, яка накриває зруйнований четвертий енергоблок станції.

Цей об'єкт, як зазначають фахівці, є ключовим для запобігання викиду радіоактивних матеріалів у навколишнє середовище.

Через російський обстріл енергетичної інфраструктури в Київській області в місті Славутич на об'єктах ДСП "Чорнобильська АЕС" виникла надзвичайна ситуація,

– йдеться в повідомленні.

Фахівці розпочали роботи з відновлення живлення.