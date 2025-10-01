Про це інформує 24 Канал з посиланням на АТ "Сумиобленерго".

Дивіться також Чорнобильська АЕС – у блекауті через російський обстріл енергооб'єкта в Славутичі

Які райони знеструмлені на Сумщині?

Увечері 1 жовтня в Конотопі пролунала серія вибухів під час атаки дронами. Унаслідок ударів було пошкоджено об'єкти критичної інфраструктури. Це призвело до знеструмлення споживачів в Шосткинському та частині Конотопського районів.

Енергетики працюють над відновленням електропостачання,

– запевнили в "Сумиобленерго".

Конотопська районна адміністрація зазначає, що в районі знеструмлено понад 18 тисяч споживачів Кролевецької громади та 719 абонентів Попівської громади.

За даними мера Шостки Миколи Ноги, місто перейшло на джерела альтернативного живлення на соціально важливих об'єктах, медзакладах та системах водопостачання і водовідведення.

Останні атаки на енергетику України