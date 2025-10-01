Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на АО "Сумыоблэнерго".
Какие районы обесточены на Сумщине?
Вечером 1 октября в Конотопе прозвучала серия взрывов во время атаки дронами. В результате ударов были повреждены объекты критической инфраструктуры. Это привело к обесточиванию потребителей в Шосткинском и части Конотопского районов.
Энергетики работают над восстановлением электроснабжения,
– заверили в "Сумыоблэнерго".
Конотопская районная администрация отмечает, что в районе обесточены более 18 тысяч потребителей Кролевецкой общины и 719 абонентов Поповской общины.
По данным мэра Шостки Николая Ноги, город перешел на источники альтернативного питания на социально важных объектах, медучреждениях и системах водоснабжения и водоотведения.
Последние атаки на энергетику Украины
Вследствие удара России по энергетическому объекту в Славутиче Чернобыльская АЭС оказалась в блэкауте. Без питания остался Новый безопасный конфайнмент, который сдерживает выброс радиоактивных веществ.
После массированного обстрела энергетической инфраструктуры на Черниговщине ввели графики отключений света. Без электричества остались 307 тысяч абонентов. Больницы и коммунальные службы перешли на генераторы.