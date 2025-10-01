Графики начали действовать с 20:00 1 октября. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на АО "Черниговоблэнерго".

На Черниговщине вводят графики отключений света

В Черниговской области с 20:00 1 октября начинают действовать 4 очереди отключений света.

График составлен 3 часа через 6, то есть 3 часа свет будет, 6 – не будет. Также в графике есть время на переподключение – в этот период электроэнергия будет отключаться и включаться.



График отключения света в Черниговской области / Фото "Черниговоблэнерго"



График отключения света в Черниговской области / Фото АО "Черниговоблэнерго"

Обратите внимание! Узнать личный график отключений можно на сайте Черниговоблэнерго, в Viber-боте и Telegram-боте. На сайте же можно узнать свою группу отключений по адресу.

Причиной такой ситуации стал массированный обстрел. Были поражены важные энергетические объекты, что повлекло системную аварию в сети и привело к отключению сразу 307 тысяч потребителей в нескольких районах области. Мощностей энергосистемы пока недостаточно, чтобы запитать всех потребителей. "Черниговоблэнерго" описывает ситуацию как "мегакритическую".

В Черниговской ОГА сообщили, что провели заседание областной ТЭБ и ЧС по ликвидации последствий обстрелов. В области переходят к плану действий, который был согласован на случай такой ситуации.

Больницы, объекты ЖКХ и учреждения социальной сферы переходят на генераторы. Запас топлива есть. По Чернигову запускают дополнительные автобусы. Операторы мобильной связи действуют в соответствии с алгоритмами на такие случаи.

Полиция обеспечивает усиленное дежурство в населенных пунктах, где отсутствует электричество. Там, где не удастся восстановить водоснабжение, организуют подвоз питьевой воды.

