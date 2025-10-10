Под ударом оказался Нежинский район Черниговской области. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на АО "Черниговоблэнерго".

Какие последствия атаки на Нежинщину?

В "Черниговоблэнерго" сообщили, что под вражеским прицелом была Нежинщина. Ночью российские войска ударили по энергетическому объекту. Сейчас энергетики работают над восстановлением.

Эксперт по вопросам энергетики Геннадий Рябцев в эфире 24 Канала заявил, что россияне изменили тактику ударов. Он объяснил, что раньше враг концентрировался на крупных энергетических объектах, прежде всего атаковал оборудование оператора системы передачи электрической энергии. Тогда как сейчас бьет по оборудованию операторов систем распределения, то есть по облгорэнерго в прифронтовых регионах.

