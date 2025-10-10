Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на главу Полтавской ОВА Владимира Когута.

Какие последствия атаки на Полтавщину?

По словам Владимира Когута, этой ночью на Полтавщине работали силы ПВО. В результате падения обломков и прямых попаданий был поврежден объект энергетической инфраструктуры в Кременчугском районе.

В ОВА сообщили, что сейчас без света остались 16 578 бытовых и 800 юридических абонентов.

Из-за последствий атаки в Полтавской области ввели графики аварийных отключений (ГАВ) и специальные графики аварийных отключений (спецГАВ).

Энергетики уже работают над восстановлением электроснабжения. Также в результате атаки были повреждены частные дома. Информации о пострадавших не поступало,

– добавил Когут.

Эксперт по энергетическим вопросам Владимир Омельченко в разговоре с 24 Каналом отмечал, что такие удары являются основным вызовом накануне отопительного сезона. По его словам, если бы не новые обстрелы, украинская энергосистема находилась бы в достаточно удовлетворительном состоянии и могла бы обеспечить потребности потребителей в течение осенне-зимнего периода.

Россия нанесла комбинированный удар: что известно?