Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на главу Полтавской ОВА Владимира Когута.
Какие последствия атаки на Полтавщину?
По словам Владимира Когута, этой ночью на Полтавщине работали силы ПВО. В результате падения обломков и прямых попаданий был поврежден объект энергетической инфраструктуры в Кременчугском районе.
В ОВА сообщили, что сейчас без света остались 16 578 бытовых и 800 юридических абонентов.
Из-за последствий атаки в Полтавской области ввели графики аварийных отключений (ГАВ) и специальные графики аварийных отключений (спецГАВ).
Энергетики уже работают над восстановлением электроснабжения. Также в результате атаки были повреждены частные дома. Информации о пострадавших не поступало,
– добавил Когут.
Эксперт по энергетическим вопросам Владимир Омельченко в разговоре с 24 Каналом отмечал, что такие удары являются основным вызовом накануне отопительного сезона. По его словам, если бы не новые обстрелы, украинская энергосистема находилась бы в достаточно удовлетворительном состоянии и могла бы обеспечить потребности потребителей в течение осенне-зимнего периода.
Россия нанесла комбинированный удар: что известно?
В ночь на 10 октября Россия нанесла массированный удар по энергетической инфраструктуре Украины. Министр энергетики Светлана Гринчук заверила, что для минимизации последствий специалисты делают все возможное, а как только позволят условия безопасности – начнут восстановительные работы.
Под вражеским ударом оказался в частности Киев: на столицу летели ракеты и беспилотники. По словам ДТЭК, частично левобережная и правобережная части города осталась без света.
В результате обстрелов графики отключений электроэнергии ввели также в Сумской области. Энергетики отметили, что в таких случаях продолжительность обесточивания спрогнозировать невозможно, потому что речь идет об аварийной ситуации.