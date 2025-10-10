Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на очільника Полтавської ОВА Володимира Когута.

Які наслідки атаки на Полтавщину?

За словами Володимира Когута, цієї ночі на Полтавщині працювали сили ППО. Внаслідок падіння уламків та прямих влучань було пошкоджено об'єкт енергетичної інфраструктури у Кременчуцькому районі.

В ОВА повідомили, що наразі без світла залишилися 16 578 побутових та 800 юридичних абонентів.

Через наслідки атаки в Полтавській області запровадили графіки аварійних відключень (ГАВ) та спеціальні графіки аварійних відключень (спецГАВ).

Енергетики вже працюють над відновленням електропостачання. Також унаслідок атаки були пошкоджені приватні будинки. Інформації про постраждалих не надходило,

– додав Когут.

Експерт з енергетичних питань Володимир Омельченко у розмові з 24 Каналом зазначав, що такі удари є основним викликом напередодні опалювального сезону. За його словами, якби не нові обстріли, українська енергосистема перебувала б у достатньо задовільному стані й могла б забезпечити потреби споживачів упродовж осінньо-зимового періоду.

Росія завдала комбінованого удару: що відомо?