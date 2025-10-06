За словами прем'єр-міністерки Юлії Свириденко, газова інфраструктура України готова до зими більш ніж на 80%, а темпи закачування газу до підземних сховищ відповідають плану. Крім того, держава посилює захист критичної інфраструктури.

Проте ситуація з підготовкою до опалювального сезону 2025 – 2026 років залишається складною, хоча й контрольованою. Серед ризиків: можливий дефіцит газу, загроза обстрілів критичної інфраструктури.

Лише з початку жовтня росіяни вже декілька разів атакували газову інфраструктуру "Нафтогазу", одна із атак була найбільшою за всю повномасштабну війну. Натомість 5 жовтня внаслідок обстрілів на одному із газових сховищ Львівщини навіть виникнула пожежа.

24 Канал з'ясував, чи вистачить Україні газу на зиму, наскільки країна готова до зими у 2026 році, скільки ще потрібно закачати газу до сховищ та чи зростуть тарифи.

Які виклики, пов'язані з опалювальним сезоном, очікувати цієї зими?

На запит 24 Каналу в Міністерстві енергетики України повідомили, що зараз підготовка до опалювального сезону триває згідно із затвердженим графіком.

До початку опалювального сезону передбачено накопичення мінімум 13,2 мільярда кубометрів газу. При цьому, 4,6 мільярда кубометрів – за рахунок імпорту. Станом на кінець вересня темпи накопичення ресурсу цілком відповідають графіку,

– додали у міністерстві.

У розмові з 24 Каналом експерт з енергетичних питань Володимир Омельченко розповів, що основним викликом цього опалювального сезону залишається війна.

Річ у тім, що якщо б цієї проблеми не існувало, то українська енергетика система перебуватиме в достатньо задовільному стані для того, щоб задовольнити потреби споживачів на осінньо-зимовий період.

Втім ніхто не скасовував того фактору, що Росія вдаватиметься до масових обстрілів енергетичної інфраструктури у цей період.

Володимир Омельченко Директор енергетичних та інфраструктурних програм Центру Разумкова Для того, щоб бути готовим до ймовірних обстрілів, потрібно, по-перше, знати, з якою силою Росія може бити. А по-друге, потрібно знати рівень захисту нашої енергетичної системи. Цією інформацією може володіти тільки українська розвідка та Рада національної безпеки і оборони України, адже вона є секретною.

За словами Омельченка, в українських газових сховищах накопичено близько 12,3 мільярда кубометрів газу на середину вересня.

У якому стані газова інфраструктура України зараз?

В Міністерстві енергетики пояснюють, що Росія чи не щодня атакує об'єкти енергетики України, постійно вдосконалюючи методи атак. Однак, за словами відомства, на такі зміни оперативно реагують.

Постійно ведуться та вносяться корективи в систему захисту. Ми здійснюємо їх у тісній співпраці та координації з військовими, МВС України, Держспецзв'язку та енергетичними компаніями. На сьогодні практично всі енергетичні об'єкти вже захищені другим рівнем захисту,

– кажуть в Міненерго.

Як заявляє для 24 Каналу енергетичний експерт Геннадій Рябцев, зараз продовжуються ремонти на об'єктах енергетики та роботи з інженерно-технічного захисту об'єктів критичної інфраструктури.

Геннадій Рябцев Кандидат технічних наук, директор спеціальних проєктів у Науково-технічному центрі "Психея" Крім того, продовжується накопичення запасів газу, енергетичного вугілля, мазуту та створення резервів обладнання для заміни у випадку пошкодження від ударів ворога.

Попри це є чимало проблем, які пов'язані із цією підготовкою до опалювального сезону:

Зберігається не визначення щодо можливості "Нафтогазу" виконати зобов'язання стосовно закупівлі 13,2 мільярда кубометрів газу до 1 листопада.

Плани щодо захисту об'єктів критичної інфраструктури розраховані на тривалий період. Наприклад, низка об'єктів буде захищена лише у 2027 році, тоді як Росія може завдати удару вже сьогодні.

Досі не скорочено переліки захищених споживачів, а це означає, що енергетичні компанії не можуть отримувати достатньо коштів для закупівлі необхідного обладнання.

Не спрощено приєднання нових енергетичних установок до мережі систем.

Крім того, у випадках, коли можуть виникнути проблеми з ударами по газовидобувній галузі чи по об'єктах систем розподілу газу, можуть виникнути перерви в газопостачанні на період ремонтів.

Чи вистачить газу цієї зими?

За словами Омельченка, для проходження зими нам потрібно мінімум 14,5 мільярда кубометрів газу.

Втім, найімовірніше, на цю цифру ми не вийдемо. Тому прийдеться все-таки докуповувати певні обсяги газу,

– пояснив експерт.

Зверніть увагу! Президент Центру глобалістики "Стратегія ХХІ" Михайло Гончар ще раніше також заявляв для 24 Каналу, що краще закачати до ПСГ від 14 до 15 мільярдів кубометрів газу на опалювальний сезон.

Рябцев додає, що обсяг в 13,2 мільярда кубометрів, який планується закачати у сховища, – це швидше на межі достатності.

Враховуючи всі розрахунку, такий обсяг (якщо врахувати реальний обсяг без технічного газу та іншого, то це буде 8,5 мільярда) для споживачів, тобто для приготування їжі тощо, та для підприємств цього впритул повинно вистачити.

Але якщо температура триматиметься взимку на межі мінус 10 та нижче впродовж двох тижнів, або ж, наприклад, економічна промисловість збільшить обсяги виробництва, тоді закачаного газу не вистачить,

– каже пан Геннадій.

За словами експерта Рябцева, на такі випадки бажано створити стратегічний запас газу, однак його на сьогодні так і не було створено, хоча, за словами пана Геннадія, кошти на це виділялися.

Нагадуємо, що станом на середину вересня запаси газу в підземних сховищах України досягали 12,05 мільярда кубометрів. Це перевищувало минулорічні показники в аналогічний період.

На старті закачувального сезону, 17 квітня, в підземних сховищах газу зберігалося 5,41 мільярда кубометрів газу, що менше на майже 3 мільярди, аніж торік в аналогічний період. Згодом до ПСГ було закачано газу до показника в майже 6,68 мільярда кубометрів газу, що в понад 1,5 раза більше, ніж у 2024 році на початку закачувального сезону.

Зверніть увагу! Торік у жовтні обсяги закачаного газу в підземні сховища становили близько 12,9 мільярда кубометрів газу, зокрема, ця цифра включала 0,6 мільярда кубометрів буферного газу та 230 мільйонів кубометрів в сховищах на ТТН, писав колишній керівник "Оператор ГТС України" Сергій Макогон. Таким чином, якщо забрати ці показники, то загалом у сховищах було лише 8,12 мільярда кубометрів газу.

Чи може Україна знову купляти газ за завищеними цінами?

Як повідомили в Міністерстві енергетики, особливістю російських атак по українській енергетиці цього року є саме прицільні удари по об'єктам газової інфраструктури, зокрема, видобувної галузі.

Аби забезпечити потреби споживачів протягом ОЗП, ми вимушені цього року в тому числі й імпортувати газ. Відповідну роботу з постачальниками ми розпочали ще з квітня, коли ціни на ринку були найнижчими,

– резюмують у відомстві.

Крім того, Україна має значну підтримку міжнародних партнерів:

Уряд Норвегії виділив Україні майже 100 мільйонів доларів для закупівлі імпортного природного газу;

Також, між групою "Нафтогаз" та ЄБРР підписано рекордну для України угоду на 500 мільйонів євро для здійснення імпорту.

Цікаво, що Володимир Омельченко припустив, що ситуація із докупівлею газу може повторитися, однак для того, щоб не купляти газ за завищеними цінами, "Нафтогазу" та трейдерам потрібно вже на сьогодні контрактувати закупівлю газу.

У такій ситуації ризики щодо волатильності ціни на газу будуть нижчими,

– пояснює Омельченко.

Взимку цього року "Нафтогазу" довелося докуповувати газ за завищеними цінами через дефіцит запасів у сховищах.

Тобто якщо влітку 2024 року додаткові 1000 кубометрів газу можна було закупити за 300 доларів, то у 2025 році довелося купляти вже десь за 700 доларів.

Крім того, влітку 2025 року прогнозувалося, що легкого проходження цьогорічного зимового періоду не буде, бо причиною стане дефіцит видобування газу.

Чи зростуть тарифи на газ у 2026 році?

Геннадій Рябцев мовить, що на сьогодні поки немає ніяких очікувань щодо того, що ціни на природний газ зростуть. Це прописано в документах уряду.

Нагадуємо! В Україні діє мораторій на підвищення тарифів на газ, опалення та гарячу воду. Законом передбачається, що він діятиме протягом воєнного стану та 6 місяців після його завершення.

Однак якщо говорити про промисловість, то для неї як електрична енергія, так і природний газу може подорожчати. Але якихось кризових явищ чи різкого зростання не варто очікувати. Поки всі прогнози обережно оптимістичні,

– зауважив Рябцев.

Також енергетичний експерт Омельченко додав, що підвищення ціни на газ у 2026 році не буде.

Наразі вона залишається затвердженою на рівні 7,9 гривні за кубометр газу вже довгий час. І підстав змінювати цю граничну ціну поки немає,

– зауважує Володимир Омельченко.

Зараз роздрібні ціни на газ від різних постачальників коливаються (річний тариф):

ТОВ "Дніпровські енергетичні послуги" (Yasno) – 8,46 гривні за кубометр,

ТОВ "Прикарпатенерготрейд" – 7,98 гривні за кубометр,

ТОВ "Асканія Енерджи" – 9,95 гривні за кубометр,

ТОВ "Галнафтогаз" – 7,99 гривні за кубометр,

ТОВ "Київські енергетичні послуги" (Yasno) – 8,46 гривні,

ТОВ "Рітейл Сервіс" (СвітлоГаз) – 9,99 гривні за кубометр,

ТОВ "Львівенергозбут" – 8,20 гривні за кубометр,

ТОВ "Тернопільоблгаз збут" – 7,96 гривні за кубометр.

Цікаво! НБУ прогнозує підвищення тарифів на комуналку, зокрема й на опалення у 2026 році. Йдеться про те, що таке підвищення можливе для того, щоб зробити ціни ринковими.