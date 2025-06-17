Скільки Україні необхідно закачати газу для проходження зими

Однак сезон закачування газу триває, і триватиме до початку листопад, тобто фактично Україна має ще п’ять місяців, розповів президент Центру глобалістики "Стратегія ХХІ" Михайло Гончар для 24 Каналу.

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І якщо нинішній темп закачування збережеться, то Україна ось цей мінімальний показник у 12,60 мільярда наповнить у газосховища,

– сказав Михайло Гончар.

Однак попри рівень мінімального показника газу, експерт рекомендує запастися й закачати до 15 мільярдів кубометрів газу. Він зазначив, що ми зараз споживаємо загалом той обсяг газу, який ми й видобуваємо на рік.

Тоді виникає питання: чому ми закуповуємо газ, якщо нам його вистачає? Але відповідь полягає у тому, що споживання газу не несе співмірний характер. Влітку споживається менше, а взимку – пік споживання,

– пояснив Гончар.

Генеральний менеджер у сфері розвитку ринків DiXi Group Андрій Урста заявив, що необхідний обсяг залежатиме від низки чинників, які наразі проблематично прогнозувати. Зокрема йдеться про динаміку російських атак на газову інфраструктуру та українську спроможність усувати її наслідки.

Наш аналітичний центр оцінює таку потребу в 14-15 мільярдів кубометрів,

– зазначив Андрій Урста.

Ці обсяги дозволять забезпечити покриття попиту та створять так званий "запас" у 1,5-2 мільярдів кубометрів. Вони знадобляться на випадок непередбачуваного зростання потреб у відборі.

У порівнянні з європейськими газосховищами, в Україні вони заповнені всього на 22% від потрібного обсягу. Однак всі 100% заповнення українцям не потрібні, бо за останнє десятиліття споживання газу суттєво знизилося.

Важливо! Виконавчий директор Асоціації "Енергоефективні міста України" Святослав Павлюк впевнений, що 50% заповнення на сьогодні є більш як достатньо.