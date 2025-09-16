Скільки газу закачали у підземні сховища?
Станом на 14 вересня запаси газу в підземних сховищах України досягли позначки у 12,055 мільярдів кубометрів, повідомляє 24 Канал з посиланням на ExPro.
У цей же день 2024 року в українських ПСГ знаходилось 12,05 мільярда кубометрів газу, тобто майже на п'ять мільйонів кубометрів менше, ніж цьогоріч.
За прогнозами, надалі запаси газу у сховищах будуть лише збільшуватися.
Зауважимо, що 17 квітня, коли розпочинався сезон закачування газу у сховища, запаси палива в українських ПСГ становили лише 5,41 мільярда кубометрів газу. Розрив з показником 17 квітня 2024 року складав цілих 35%.
Протягом сезону закачування цей розрив повністю скоротили. Цьому сприяв збільшений імпорт блакитного палива.
- Від квітня в українські газосховища закачали майже 6,68 мільярда кубометрів газу – у 1,67 раза більше, ніж торік.
- Окрім того, у 2025 році вдалося накопичити у ПСГ більше блакитного палива, ніж вони мали на завершення опалювального сезону.
У вересні 2025 року Україна щодня закачує до сховищ у середньому 53,9 мільйона кубометрів природного газу – у 2,3 раза більше, ніж у вересні 2024 р. Близько половини обсягів закачування складає імпортний ресурс,
– зазначає видання.
У середньому обсяг імпорту на добу складає у вересня 23,6 мільйона кубометрів. Майже все постачання імпортного газу забезпечується "Нафтогаз України".
Що відомо про імпорт природного газу в Україну?
Цьогоріч НАК "Нафтогаз" залучила кредит у 4,7 мільярда гривень від "Приватбанку" для підготовки до зими. Отримані кошти спрямували на закачування газу до українських підземних сховищ для опалювального сезону 2025–2026 років.
Кредит на таку ж саму суму "Нафтогаз" взяв і в "Укргазбанку". Кошти направили на закупівлю природного газу, щоб сформувати достатні запаси у підземних сховищах.
Також "Нафтогаз" та Європейський банк реконструкції та розвитку уклали угоду на рекордне для України фінансування – 550 мільйонів євро для закупівлі газу. Вперше такий кредит надали під гарантії ЄС, без державної гарантії України.
Окрім того, Норвегія виділила Україні додаткову допомогу на придбання газу до зими. Розмір фінансової підтримки склав 1 мільйон крон, або близько 98 мільйонів доларів.