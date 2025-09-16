Скільки газу закачали у підземні сховища?

Станом на 14 вересня запаси газу в підземних сховищах України досягли позначки у 12,055 мільярдів кубометрів, повідомляє 24 Канал з посиланням на ExPro.

У цей же день 2024 року в українських ПСГ знаходилось 12,05 мільярда кубометрів газу, тобто майже на п'ять мільйонів кубометрів менше, ніж цьогоріч.

За прогнозами, надалі запаси газу у сховищах будуть лише збільшуватися.

Зауважимо, що 17 квітня, коли розпочинався сезон закачування газу у сховища, запаси палива в українських ПСГ становили лише 5,41 мільярда кубометрів газу. Розрив з показником 17 квітня 2024 року складав цілих 35%.

Протягом сезону закачування цей розрив повністю скоротили. Цьому сприяв збільшений імпорт блакитного палива.

Від квітня в українські газосховища закачали майже 6,68 мільярда кубометрів газу – у 1,67 раза більше, ніж торік.

Окрім того, у 2025 році вдалося накопичити у ПСГ більше блакитного палива, ніж вони мали на завершення опалювального сезону.

У вересні 2025 року Україна щодня закачує до сховищ у середньому 53,9 мільйона кубометрів природного газу – у 2,3 раза більше, ніж у вересні 2024 р. Близько половини обсягів закачування складає імпортний ресурс,

– зазначає видання.

У середньому обсяг імпорту на добу складає у вересня 23,6 мільйона кубометрів. Майже все постачання імпортного газу забезпечується "Нафтогаз України".

Що відомо про імпорт природного газу в Україну?