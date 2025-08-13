Що відомо про угоду про закупівлю газу?

Угоду підписати Нафтогаз та Європейський банк реконструкції та розвитку, повідомляє 24 Канал з посиланням на прем’єр-міністерку Юлію Свириденко.

За її словами, це найбільший проєкт банку в Україні – 550 мільйонів євро на закупівлю газу. Вперше такий кредит надається під гарантію Євросоюзу, без державної гарантії України.

Це дозволить Україні краще підготуватися до опалювального сезону та забезпечити українські домівки теплом і світлом навіть у найскладніші дні зими,

– повідомила Свириденко.

Чи вистачить Україні газу на наступний опалювальний сезон?

Україна готується до будь-якого перебігу подій цієї зими. Через російські атаки на видобуток і сховища газу ситуація залишається складною, але контрольованою.

З огляду на це темпи закачування природного газу до підземних сховищ зростають та відповідають графіку підготовки до опалювального сезону 2025-2026 років.

На складах накопичено необхідний обсяг вугілля. Зокрема накопичення його резервів триває згідно з графіком підготовки до опалювального сезону. До наступного опалювального сезону Україні необхідно мати у своїх підземних сховищах не менше 13 мільярдів кубометрів газу.