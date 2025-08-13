Что известно о соглашении о закупке газа?

Соглашение подписать Нафтогаз и Европейский банк реконструкции и развития, сообщает 24 Канал со ссылкой на премьер-министра Юлию Свириденко.

По ее словам, это крупнейший проект банка в Украине – 550 миллионов евро на закупку газа. Впервые такой кредит предоставляется под гарантию Евросоюза, без государственной гарантии Украины.

Это позволит Украине лучше подготовиться к отопительному сезону и обеспечить украинские дома теплом и светом даже в самые сложные дни зимы,

– сообщила Свириденко.

Хватит ли Украине газа на следующий отопительный сезон?

Украина готовится к любому ходу событий этой зимой. Из-за российских атак на добычу и хранилища газа ситуация остается сложной, но контролируемой.

Учитывая это, темпы закачки природного газа в подземные хранилища растут и соответствуют графику подготовки к отопительному сезону 2025-2026 годов.

На складах накоплен необходимый объем угля. В частности накопление его резервов продолжается согласно графику подготовки к отопительному сезону. К следующему отопительному сезону Украине необходимо иметь в своих подземных хранилищах не менее 13 миллиардов кубометров газа.