Для чего "Нафтогаз" взял кредит?
Руководство "Приватбанка" быстро откликнулось на запрос и согласовало кредит. Об этом рассказал председатель правления НАК "Нафтогаз Украины" Сергей Корецкий, сообщает 24 Канал.
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По информации "Нафтогаза", кредитные средства используют, чтобы сформировать необходимые запасы газа в подземных хранилищах Украины для отопительного сезона 2025-2026 годов.
Параллельно продолжается сотрудничество с международными финансовыми организациями и странами-партнерами,
– добавил Корецкий.
Важно! В "Приватбанке" добавили, что кредит на 4,7 миллиарда гривен стал крупнейшим финансированием украинской энергетической отрасли с начала полномасштабной войны в Украине. К тому же это первый кредитный договор с "Нафтогазом".
Сколько газа необходимо Украине?
В этом году для подготовки к зиме Украине приходится большой объем газа закупать за рубежом.
- В подземные газохранилища, по подсчетам Минэнерго, необходимо закачать минимум 4,6 миллиарда кубометров газа.
- Аналитики говорят, что Украине нужно в целом иметь около 13 миллиардов кубометров газа в ПХГ до 1 ноября.
- В июне были подписаны контракты на 2,9 миллиарда кубометров газа для закачки в хранилища.
Стоит знать! Средства на закупку газа на зиму "Нафтогазу" также выделяет Европейский банк реконструкции и развития. Также группа сотрудничает с Европейским инвестиционным банком.