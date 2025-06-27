Как заполняются газохранилища Украины

В июне Украина продолжает активно закачивать природный газ в свои подземные хранилища и сокращает отставание от прошлогодних показателей. Об этом рассказал аналитик газового рынка Михаил Свищо, сообщает 24 Канал со ссылкой на ExPro.

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Если в начале июня действительно отставание (по уровню запасов в хранилищах – 24 Канал) было 25% от прошлого года, то уже сейчас можно говорить, что это отставание менее 20% и чем дальше, тем оно сокращается,

– говорит Свищо.

По словам аналитика, такими темпами Украина, вероятно, сможет полностью сократить отставание от прошлого года до начала отопительного сезона.

Стоит знать! Наращивать запасы природного газа Украине удается как с помощью импорта голубого топлива, так и за счет собственной добычи.

Сколько газа нужно закачать в хранилища

К следующему отопительному сезону Украине необходимо иметь в своих подземных хранилищах не менее 13 миллиардов кубометров газа, как посчитали в ExPro.

В прошлом году Украина накопила чуть меньше 13 миллиардов кубометров газа на начало отопительного сезона.

Такого объема голубого топлива хватало на зиму, если бы Россия не атаковала массированно украинскую газодобычу в феврале.

Если мы накопим 13 миллиардов кубометров газа в хранилищах до 1 ноября с условием, что мы так же в течение зимы будем продолжать импортировать природный газ, то этого хватит для прохождения зимы",

– считает аналитик ExPro.

Важно! Готовиться к зиме Украине изрядно помогают иностранные партнеры. В частности, средства на закупку газа для Нафтогаза выделяет Европейский банк реконструкции и развития, также ведутся активные переговоры с Европейским инвестиционным банком.