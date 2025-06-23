Как Украина закачивает газ в подземные хранилища

Министерство энергетики Украины вместе с компанией "Нафтогаз Украины" активно закупают импортный газ в период "наиболее приемлемых цен", сообщает 24 Канал со ссылкой на заместителя министра энергетики Украины Николая Колесника.

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Темпы закачки сейчас в полтора раза выше, чем в аналогичный период прошлого года. Продолжается достаточно интенсивная работа,

– отметил Колесник.

Вместе с тем Украина осуществляет диверсификацию маршрутов поставок природного газа – через Трансбалканский коридор и Польшу.

Минэнерго пытается уменьшить зависимость страны от отдельных источников газоснабжения и усилить ее энергетическую устойчивость.

Важно! Газ собственной добычи, по данным Минэнерго, остается одной из ключевых частей энергетической устойчивости Украины и имеет важное значение для общего баланса топлива.

Как атаки России влияют на подготовку к зиме

По словам заместителя министра энергетики, сейчас принимаются все необходимые шаги, чтобы нормализовать ситуацию в предтопочный осенне-зимний сезон 2025-2026 годов.

Хотя Россия продолжает многочисленные атаки на газодобывающую инфраструктуру в 2025 году, ситуация контролируется.

Украинские газовики ремонтируют и восстанавливают поврежденные объекты и принимают все меры, чтобы стабилизировать мощности и создать необходимые резервы.

Стоит знать! Процесс закачки газа в подземные хранилища стартовал 17 апреля. Кроме поставок из Польши, Венгрии и Словакии, также Украина начала импортировать газ по Трансбалканскому маршруту.