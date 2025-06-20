Какова ситуация с запасами газа

Ситуация в энергосистеме сейчас сложная, но дефицита зимой не ожидается, сообщает 24 Канал со ссылкой на выступление Германа Галущенко в парламенте.

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Из-за ударов по добыче газа и хранилищах ситуация очень сложная, действительно сложная. Безусловно в этом году будем импортировать гораздо больше газа,

– сказал Галущенко.

По словам министра, минимально в хранилища Украины нужно закачать 4,6 миллиардов кубометров импортного газа. Сейчас законтрактовано 2,9 миллиардов кубометров, что подтверждено финансово.

В то же время Галущенко заявил, что опасности дефицита газа нет и Украина обязательно будет обеспечена им в том объеме, в котором будет необходимо для прохождения отопительного сезона.

По его словам, газа будет достаточно для населения, бизнеса и генерации. А медийная кампания о том, что украинцы якобы замерзнут зимой, не имеет под собой оснований.

Сколько газа нужно для прохождения отопительного сезона

Запасы газа в украинских подземных хранилищах в начале июня составляли 6,8 миллиардов кубометров, а хранилища заполнены на 22%. Хотя нынешние запасы все еще самые низкие за последние 11 лет, отставание от прошлого года постепенно сокращается.

К началу следующего отопительного сезона 1 ноября Украине необходимо накопить не менее 12,65 миллиардов кубометров природного газа в хранилищах. Однако для устойчивого прохождения зимы запасы должны быть выше, что потребует увеличения объемов импорта газа.