Почему выросли запасы газа

Существенное увеличение объемов закачки газа связано с активной подготовкой к следующему отопительному сезону, сообщает 24 Канал со ссылкой на данные ExPro.

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В мае объемы составили около 1,1 миллиард кубометров. По сравнению с маем прошлого года закачка газа выросла почти в 1,5 раза – с 750 миллионов. Учитывая, что Украина вышла из прошлого отопительного сезона с рекордно низкими запасами газа в хранилищах, существует потребность в увеличении объемов закачки.

В общем увеличить объемы закачки газа удалось за счет импортируемого ресурса, который составил около 45% от общего объема закачки. Украина постепенно восстанавливает добычу газа после существенных повреждений в результате массированных российских обстрелов в феврале-марте, однако вернуться к уровню января пока не удалось.

Сколько газа нужно для прохождения отопительного сезона

Запасы газа в украинских подземных хранилищах в начале июня составляли 6,8 миллиардов кубометров, а хранилища заполнены на 22%. Хотя нынешние запасы все еще самые низкие за последние 11 лет, отставание от прошлого года постепенно сокращается.

До начала следующего отопительного сезона 1 ноября Украине необходимо накопить не менее 12,65 миллиардов кубометров природного газа в хранилищах. Однако для устойчивого прохождения зимы запасы должны быть выше, что потребует увеличения объемов импорта газа.

Возможен ли дефицит газа в Украине

Президент сообщил о возможном дефиците газа из-за атак России на газовую инфраструктуру Украины.

Были массированные атаки по газохранилищам и по объектам добычи. Мы потеряли часть возможностей, которые сейчас постепенно восстанавливаем,

– заявил Владимир Зеленский.

В то же время отметил, что Украина уже нашла часть необходимого объема газа. Впрочем, не хватает еще около половины ресурса для полного покрытия потребностей. Зеленский также отметил, что речь идет о закупке газа на сумму примерно 1 миллиард евро. Рассказал, что обсуждает этот вопрос с премьером Норвегии.