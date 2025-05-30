Какое решение приняло правительство

Правительство решило создать штаб для подготовки к отопительному сезону, сообщает 24 Канал со ссылкой на Дениса Шмыгаля.

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Обратите внимание! Возглавит этот штаб вице-премьер-министр по восстановлению – министр развития общин и территорий Алексей Кулеба.

Чем будет заниматься этот штаб:

будет заниматься оперативным решением проблемных вопросов;

мониторингом подготовки объектов ЖКХ к отопительному сезону;

координацией действий центральных и местных органов исполнительной власти;

содействием созданию штабов областного и городского масштаба.

Денис Шмыгаль Премьер-министр Украины Уже сейчас ведем активную работу по подготовке к отопительному сезону. Объемы газа, закачанного в мае в газохранилища, на 40% превысили объемы за аналогичный период прошлого года.

К тому же как отметил Шмыгаль, в эксплуатацию введено:

130 мегаватт мощности когенерационных установок;

250 мегаватт тепловой мощности блочно-модульных котельных.

Также имеем более 1,1 миллиарда евро взносов в Фонде поддержки энергетики Украины. Это ресурс для закупок энергетического оборудования на восстановление и модернизацию энергетической инфраструктуры,

– говорит Шмыгаль.

Заметьте! В 2025 году в целом планируется подключение более 900 мегаватт мощностей указанного типа.