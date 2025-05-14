Сколько газа в украинских газохранилищах

Украинские подземные газохранилища (ПХГ) по состоянию на 11 мая 2025 года хранят 6,02 миллиардов кубометров газа. Это самый низкий показатель наполненности на эту дату за последние 11 лет, передает 24 Канал со ссылкой на ExPro Daily Gas.

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По сравнению с прошлым маем газохранилища Украины наполнены на 31,7%, или на 2,79 миллиарда кубометров, меньше. Уровень наполненности составляет всего 19,4%.

Следует знать! Активные запасы газа в ПХГС составляют почти 1,28 миллиардов кубометров – этот газ могут забрать пользователи.

Какие темпы наполнения хранилищ газом

Несмотря на рекордно низкие запасы, объемы закачки газа в хранилища в мае 2025 года больше, чем в прошлом году. С начала месяца уже удалось заполнить ПХГ еще на 350 миллионов кубов природного газа.

Сейчас темпы наполнения хранилищ превышают на 33% те, что были в аналогичный период 2024 года. Всего с 17 апреля, когда Украина начала заполнять свои подземные хранилища, закачали 610 миллионов кубометров природного газа.

Успеют ли закачать газ до зимы

Украина продолжает активно готовиться к зиме. По прогнозам аналитиков, до конца мая украинские ПХГ могут наполнить почти до 6,6 миллиарда кубометров природного газа. При этом:

Стабильный импорт газа в последние дни составляет 14 миллионов кубометров в сутки.

Украина постепенно восстанавливает добычу газа, поврежденный из-за российских обстрелов в феврале и марте.

Чтобы достичь необходимых для отопительного сезона объемов, как в ноябре прошлого года (12,92 миллиарда кубометров), в июне-октябре Украине надо закачать еще 6,3 миллиарда кубометров газа. Часть объемов обеспечат за счет собственной добычи, однако около 3,35 миллиарда кубометров придется импортировать.