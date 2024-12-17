Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на сообщение Министерства энергетики.

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Средства Фонда направляются на восстановление разрушенной Россией энергетической инфраструктуры и обеспечение неотложных потребностей общин в электроснабжении.

Искренне благодарны партнерам за солидарность в такой необходимой для всей Украины поддержке нашей энергетики, а также Секретариату Энергетического Сообщества за помощь в поиске необходимого оборудования, организации закупок,

– отметил министр энергетики Украины Герман Галущенко.

Фонд поддержки энергетики Украины был создан в апреле 2022 года по совместной инициативе министра энергетики Германа Галущенко и Еврокомиссара по вопросам энергетики Кадри Симсон при Секретариате Энергетического Сообщества.

За время своего функционирования он стал эффективным инструментом оказания международной помощи в энергетической сфере, благодаря которому украинские энергетики могут восстанавливаться после российских атак, осуществлять ремонты, устанавливать новые мощности, отметили в министерстве.

Донорами Фонда выступают государственный и частный сектор из почти всех стран ЕС, Великобритании и США, международные и региональные организации.