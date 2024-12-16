Об этом сообщил эксперт Energy Club Иван Григорук, сообщает 24 Канал со ссылкой на УНИАН.

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Согласно стратегии, третий энергоблок Хмельницкой АЭС планируется подключить к энергосети уже в 2028 году, что позволит увеличить базовую генерацию на 1,1 ГВт. Сейчас строительная часть этого блока готова на 80%.

Пуск четвертого энергоблока, готовность которого оценивается в 25%, ожидается через два года после третьего энергоблока.

Разработка энергетической стратегии Украины получила поддержку правительства Великобритании, к которой были привлечены международные эксперты и консультанты, в частности KPMG.

Два новых энергоблока Хмельницкой АЭС обеспечат дополнительно 2,2 ГВт базовой мощности. Это амбициозный проект, который призван усилить энергетическую независимость Украины,

– отметили в Energy Club.

Достройка блоков является частью более масштабного плана по развитию атомной энергетики в Украине, который предусматривает также активное строительство энергоблоков по технологии американской компании Westinghouse.