Яке рішення ухвалив уряд

Уряд вирішив створити штаб для підготовки до опалювального сезону, повідомляє 24 Канал з посиланням на Дениса Шмигаля.

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Зверніть увагу! Очолить цей штаб віцепрем’єр-міністр з відновлення – міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба.

Чим займатиметься цей штаб:

займатиметься оперативним розв'язанням проблемних питань;

моніторингом підготовки об'єктів ЖКГ до опалювального сезону;

координацією дій центральних та місцевих органів виконавчої влад;

сприянням створенню штабів обласного та міського масштабу.

Денис Шмигаль Прем'єр-міністр України Водночас вже зараз ведемо активну роботу з підготовки до опалювального сезону. Обсяги газу, закачаного в травні до газосховищ, на 40% перевищили обсяги за аналогічний період минулого року.

До того ж як зазначив Шмигаль, в експлуатацію введено:

130 мегаватів потужності когенераційних установок;

250 мегаватів теплової потужності блочно-модульних котелень.

Також маємо понад 1,1 мільярда євро внесків у Фонді підтримки енергетики України. Це ресурс для закупівель енергетичного обладнання на відновлення та модернізацію енергетичної інфраструктури,

– каже Шмигаль.

Зауважте! У 2025 році загалом планується підключення більш як 900 мегаватів потужностей вказаного типу.