Яке рішення ухвалив уряд
Уряд вирішив створити штаб для підготовки до опалювального сезону, повідомляє 24 Канал з посиланням на Дениса Шмигаля.
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Зверніть увагу! Очолить цей штаб віцепрем’єр-міністр з відновлення – міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба.
Чим займатиметься цей штаб:
- займатиметься оперативним розв'язанням проблемних питань;
- моніторингом підготовки об'єктів ЖКГ до опалювального сезону;
- координацією дій центральних та місцевих органів виконавчої влад;
- сприянням створенню штабів обласного та міського масштабу.
Водночас вже зараз ведемо активну роботу з підготовки до опалювального сезону. Обсяги газу, закачаного в травні до газосховищ, на 40% перевищили обсяги за аналогічний період минулого року.
До того ж як зазначив Шмигаль, в експлуатацію введено:
- 130 мегаватів потужності когенераційних установок;
- 250 мегаватів теплової потужності блочно-модульних котелень.
Також маємо понад 1,1 мільярда євро внесків у Фонді підтримки енергетики України. Це ресурс для закупівель енергетичного обладнання на відновлення та модернізацію енергетичної інфраструктури,
– каже Шмигаль.
Зауважте! У 2025 році загалом планується підключення більш як 900 мегаватів потужностей вказаного типу.