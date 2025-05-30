ДБР повідомили про ще одну підозру у справі Pin-UP

Станом на 28 травня ДБР повідомило про додаткову підозру одному з директорів компанії, який координував роботу українського сегмента грального бізнесу. Йдеться про директор ТОВ "УКР ГЕЙМ ТЕХНОЛОДЖІ", який перебуває на території України, а у лютому 2025 року йому вже оголошувалась підозра, передає 24 Канал.

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Відтак, у новій підозрі йому інкримінують:

участь у злочинній організації,

умисне ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах,

легалізацію (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом,

службове підроблення.

Відомо, що за цими статтями підозрюваного можуть засудити до 13 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Крім того, така підозра дає можливість розширити коло фігурантів справи.

Що далі готує ДБР

Наразі ДБР готує рішення щодо справи Pin-Up, які дозволять оголосити в міжнародний розшук інших причетних осіб, а саме громадян України, які переховуються за кордоном.

Також, є можливість притягнути до відповідальності громадян Росії та причетних до діяльності нелегального грального бізнесу.

Окремий акцент буде зроблено на поверненні незаконних активів державі – у межах справи вже арештовано понад 2,6 мільярда гривень, які можуть бути стягнуті до бюджету.

Бюро розслідувань встановлює ще й інших організаторів, фінансових операторів та осіб, які могли бути залучені до тіньової структури.