Об этом Владимир Зеленский заявил во время общения с журналистами, сообщает 24 Канал.
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Зеленский о дефиците газа
Президент сообщил о возможном дефиците газа из-за атак России на газовую инфраструктуру Украины.
Были массированные атаки по газохранилищам и по объектам добычи. Мы потеряли часть возможностей, которые сейчас постепенно восстанавливаем,
– заявил Владимир Зеленский.
В то же время отметил, что Украина уже нашла часть необходимого объема газа. Впрочем, не хватает еще около половины ресурса для полного покрытия потребностей.
"Мы договорились с министром энергетики, что будем искать возможности, как закрыть этот дефицит, который может быть, если не все восстановится, если не сможем полностью обеспечить газом наше население", – сказал президент.
Зеленский также отметил, что речь идет о закупке газа на сумму примерно 1 миллиард евро. Рассказал, что обсуждает этот вопрос с премьером Норвегии.