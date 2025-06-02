Об этом Владимир Зеленский заявил во время общения с журналистами, сообщает 24 Канал.

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Зеленский о дефиците газа

Президент сообщил о возможном дефиците газа из-за атак России на газовую инфраструктуру Украины.

Были массированные атаки по газохранилищам и по объектам добычи. Мы потеряли часть возможностей, которые сейчас постепенно восстанавливаем,

– заявил Владимир Зеленский.

В то же время отметил, что Украина уже нашла часть необходимого объема газа. Впрочем, не хватает еще около половины ресурса для полного покрытия потребностей.

"Мы договорились с министром энергетики, что будем искать возможности, как закрыть этот дефицит, который может быть, если не все восстановится, если не сможем полностью обеспечить газом наше население", – сказал президент.

Зеленский также отметил, что речь идет о закупке газа на сумму примерно 1 миллиард евро. Рассказал, что обсуждает этот вопрос с премьером Норвегии.