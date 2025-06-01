Какие тарифы на газ будут летом 2025 года

Поставщик последней надежды (ППН) – компания "Нафтогаз" имеет тариф для бытовых потребителей – 7,96 гривен за кубометр, сообщает 24 Канал со ссылкой на регулятора.

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Напомним! Именно "Нафтогаз" обслуживает около 98% украинских потребителей, это примерно 12 миллионов домохозяйств.

Роман Чумак Бывший глава группы "Нафтогаз" Газ для населения остается важной частью нашей работы. Мы поддерживаем стабильность поставок и выполняем обязательства перед потребителями даже в сверхсложных условиях.

По решению регулятора, эта стоимость будет актуальной еще как минимум до 30 апреля 2026 года. У других поставщиков тарифы на газ находится в пределах 7,70 – 9,99 гривны за кубометр.

Обратите внимание! Как отмечает ГазПравда, некоторые поставщики предлагают месячные тарифы: от 8,46 до 25 гривен за кубометр. Заметим, что эти цены не являются базовыми. К тому же компания не имеет права перевести абонента с годового на месячный тарифы.