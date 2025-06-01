Які тарифи на газ будуть влітку 2025
Постачальник останньої надії (ПОН) – компанія "Нафтогаз" має тариф для побутових споживачів – 7,96 гривні за кубометр, повідомляє 24 Канал з посиланням на регулятора.
Читайте також У Кремлі хочуть врятувати "Газпром" коштом бізнесу: що буде з цінами на газ
Нагадаємо! Саме "Нафтогаз" обслуговує близько 98% українських споживачів, це приблизно 12 мільйонів домогосподарств.
Газ для населення залишається важливою частиною нашої роботи. Ми підтримуємо стабільність постачання та виконуємо зобов’язання перед споживачами навіть у надскладних умовах.
За рішенням регулятора, ця вартість буде актуальною ще щонайменше до 30 квітня 2026 року. У інших постачальників тарифи на газ знаходиться в межах 7,70 – 9,99 гривні за кубометр.
Зверніть увагу! Як зауважує ГазПравда, деякі постачальники пропонують місячні тарифи: від 8,46 до 25 гривень за кубометр. Зауважимо, що ці ціни не є базовими. До того ж компанія не має права перевести абонента з річного на місячний тарифи.