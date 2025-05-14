Чи подорожчають найближчим часом тарифи на газ і світло

Ціни на комунальні послуги у 2025 році залишаться на чинному рівні, повідомляє 24 Канал з посиланням на Новини.LIVE.

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Народний депутат Володимир Крейденко запевнив, що найближчим часом уряд не планує переглядати тарифи на газ чи електрику.

Є фіксована ціна на нічний і денний тарифи, тож люди отримуватимуть електроенергію за цими тарифами незалежно від того, за які кошти Україна закуповує струм у країнах-партнерах,

– пояснив Крейденко.

Він зазначив, що ще на етапі планування бюджету були враховані усі можливі ризики. І до питання змін щодо цін уряд повернеться тільки за надзвичайних обставин.

Зверніть увагу! Тоді вже будуть регулювати чи змінювати Бюджетний кодекс.