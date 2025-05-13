Чи зміниться тариф на газ із 1 червня

Вартість газу та електроенергії для населення не змінилася, передає 24 Канал з посиланням на "Нафтогаз".

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Компанія продовжила дію тарифного плану "Фіксований" для своїх споживачів до 30 квітня 2026 року. Тож у червні ціна для споживачів, які користуються послугами компанії, залишиться на рівні 7,96 гривні за кубометр.

Разом з цим українці повинні сплачувати й другу платіжку – тариф на доставку газу.

Скільки коштує доставка газу

Тариф на доставку газу встановлюють щороку 1 січня. Вартість доставки газу може різнитися, у залежності від області й постачальника. До прикладу, для клієнтів "Київгазу" затверджений тариф 0,384 гривні за 1 кубометр на місяць.

Споживачі мають платити за транспортування газу, навіть якщо не користуються ним, проте мають підключення до мережі.

Важливо! Для розрахунку цього платежу враховують мінімально встановлені показники, тож окремих тарифів на газ чи пільг для вразливих категорій населення немає. Щоб зекономити гроші, потрібно повністю від'єднатися від газової мережі.

Як від’єднатися від мережі

Припинити постачання газу можна, розірвавши контракт з компанією, що обслуговує ваш будинок. Для цього потрібно:

Отримати спеціальний акт про зупинку постачання газу;

Звернутися до оператора газорозподільної мережі з офіційним проханням розірвати договір.

Після цього фахівці приїдуть та шляхом перекриття запірних пристроїв чи встановлення інвентарної заглушки та опломбування від’єднають вас від газової мережі. Якщо ж компанія відмовиться розірвати договір, то споживач може поскаржитися до НКРЕКП.