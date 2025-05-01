Актуальний тариф на газ, світло та воду з 1 травня

Вартість газу, води та електроенергії для населення не змінилася, передає 24 Канал.

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"Нафтогаз" продовжив дію тарифного плану "Фіксований" до 30 квітня 2026 року. Тож у травні ціна для споживачів, які користуються послугами компанії, залишиться на рівні 7,96 гривні за кубометр.

Наприкінці квітня Кабмін продовжив дію покладання спеціальних обов'язків на учасників ринку електроенергії до 31 жовтня, тому змін щодо тарифу на електроенергію також не відбулося:

4,32 гривні за кіловат-годину – фіксована ціна для індивідуальних та колективних побутових споживачів;

2,16 гривні за кіловат-годину – "нічний тариф".

Важливо! Вартість водопостачання та водовідведення у травні 2025 року будуть залежати від областей України, оскільки ціни на цей вид комунальних послуг різні в кожного водоканул. Підвищення тарифів НКРЕКП нині не планується, проте місцева влада може змінювати їх для комунальних підприємств, які надають послуги.

Що відомо про скасування пільгового тарифу на світло

Для населення та колективних побутових споживачів з електроопаленням у період з 1 жовтня до 30 квітня діяв пільговий тариф. Ця категорія українців могли сплачувати 2,64 гривні за кіловат-годину на обсяг споживання до 2000 кіловат.

З 1 травня 2025 року спеціальні умови для цих споживачів скасовують – усі побутові споживачі сплачуватимуть єдиний тариф у розмірі 4,32 гривні за кіловат-годину, незалежно від обсягів використаної електроенергії.