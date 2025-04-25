Коли подорожчає комуналка

Скасування мораторію може відбутися через проблеми в енергетиці, повідомляє 24 Канал з посиланням на НБУ.

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Очікується, що в поточному році чинні тарифи на газ, опалення і постачання гарячої води не переглядатимуться,

– повідомляється в Інфляційному звіті НБУ.

Нацбанк вказує, що коригування тарифів у наступних роках може відбутися, зокрема, через фіскальну консолідацію. Імовірно, зміни будуть відчутні уже у наступному році.

Зокрема, припускається початок поступового приведення їх до економічно обґрунтованих рівнів з 2026 року,

– повідомляє НБУ.

Зверніть увагу! Як вказує НБУ, невизначеність відносно термінів та величини коригування тарифів, є суттєвим ризиком у прогнозі інфляції.