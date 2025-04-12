Чи підвищать тарифи на електрику вже влітку
В уряді припускають, що після завершення опалювального сезону тариф на електроенергію можуть зберегти без змін, передає 24 Канал із посиланням на прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля.
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Прем'єр зазначив, що наразі підвищення тарифів на комунальні послуги не розглядається.
У нас немає в уряді дискусії щодо тарифів. Ми не розглядали можливість підняття тарифів найближчим часом.
Таким чином, після 30 квітня громадяни України й надалі сплачуватимуть за електроенергію по 4,32 гривні за один кіловат-годину. Водночас подібні запевнення вже звучали й в попередні роки, проте згодом тарифи все ж змінювалися.
Як змінювався тариф на електроенергію під час війни
Під час воєнного стану Кабінет Міністрів України найбільш суттєво переглядав тарифи саме на електроенергію для населення.
- До 1 червня 2023 року діяли два тарифи: 1,44 гривні за обсяг споживання до 250 кіловатів на місяць і 1,68 гривні за перевищення. Таке підвищення пояснили тим, що попередній тариф був економічно необґрунтованим.
- Після 1 червня 2023 року ціну на електроенергію встановили на рівні 2,64 гривні за кіловат-годину з урахуванням ПДВ.
- Наступне зростання відбулося 1 червня 2024 року, коли вартість електроенергії зросла до 4,32 гривні за кіловат-годину. Причиною назвали потребу у фінансуванні відновлення енергетичної інфраструктури, пошкодженої внаслідок обстрілів з боку Росії.